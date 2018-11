General Heleno diz que Bolsonaro vai dormir na Granja do Torto

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), dormirá esta noite na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília. A informação foi confirmada a jornalistas pelo general Augusto Heleno, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo auxiliares, Bolsonaro deve ficar hospedado na residência pelo menos até a posse presidencial.

No final da tarde, o presidente eleito deixou o apartamento funcional de um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, onde estava hospedado, e seguiu até a Granja dos Torto. Bolsonaro chegou por volta das 18h30. Ele fez o trajeto acompanhado de um comboio e forte esquema de segurança.

Mais cedo, a mulher de Bolsonaro, Michelle, visitou a Granja do Torto para conhecer o local. Antes, conversou com a atual primeira-dama Marcela Temer e também visitou o Palácio da Alvorada. Ao ser indagada por jornalistas, ela não descartou a possibilidade de ficar na Granja do Torto até a posse.

O espaço foi oferecido pelo presidente Michel Temer para que Bolsonaro ficasse durante a transição. Como Temer utilizou poucas vezes o local, o Palácio do Planalto teve que fazer alguns reparos na estrutura e retirar objetos que estavam armazenados.