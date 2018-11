General Ajax Porto Pinheiro foi convidado para ser assessor especial de Toffoli

O general de divisão da reserva Ajax Porto Pinheiro foi convidado para ser o novo assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Indicado pelo comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, o general Ajax vai substituir o general Fernando Azevedo e Silva nomeado ministro da Defesa do presidente eleito Jair Bolsonaro. A exemplo de vários outros generais do governo Bolsonaro, o general Ajax foi comandante das forças militares da ONU no Haiti.