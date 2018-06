Garotinho vai lançar pré-candidatura ao governo do Rio

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho se lançará como pré-candidato ao governo do Rio pelo PRP nesta segunda-feira, 11, em um evento no centro da cidade. A informação foi publicada pela filha Clarissa Garotinho, em sua página do Instagram.

Na mensagem transmitida pela deputada federal do PROS, Garotinho afirmou que não está atrás de um mandato, mas de “retomar o sonho e a esperança de um Estado melhor”. “Eu sei que é possível”, declarou o ex-governador. Foto: Inácio Teixeira / Coperphoto

Garotinho foi preso no ano passado por corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais, entre os anos 2009 e 2016, mas foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O PT também definiu quem será o seu candidato ao governo do Rio e lançará, no domingo, 17, a pré-campanha da filósofa e escritora Márcia Tiburi, recém-filiada ao partido. Tiburi nunca concorreu a um cargo político, segundo interlocutores da sigla.

O partido estava em dúvida sobre o nome que lançaria ao governo, depois que o ex-ministro Celso Amorim teria declinado se candidatar. Especulações davam conta que o ex-chanceler seria cogitado como possível “plano B” petista para substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O vereador do Rio Tarcísio Motta também lançou pré-candidatura do governo do Rio, pelo PSOL. É a segunda vez que Tarcísio concorre ao cargo. Em 2014, ele obteve 9% dos votos no primeiro turno. O deputado federal Índio da Costa será o candidato pelo PSD e o deputado estadual Pedro Fernandes, pelo PDT.

O senador Romário (Podemos) ainda não anunciou oficialmente se concorrerá ao cargo – nem o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM).