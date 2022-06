Gabriel Monteiro: Faca é encontrada em carro de ex-assessor morto em acidente

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, do Rio, examinaram nesta segunda-feira, 30, o Toyota Corolla que capotou quando era dirigido por Vinicius Hayden Witeze na noite de sábado, 28. Ex-assessor parlamentar do vereador Gabriel Monteiro (PL), contra quem testemunhara na semana passada em processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara Municipal, o ex-assessor, também conhecido como Ziza, de 33 anos, morreu em consequência do acidente. Por enquanto não há indícios de que o incidente tenha sido provocado por terceiros.

O trabalho dos peritos começou por volta das 10h30, no pátio da 110ª DP, onde estava o veículo. Peças foram retiradas e uma faca e papéis foram recolhidos de dentro do carro. Por volta do meio-dia o Toyota foi colocado em um reboque e levado para uma concessionária da marca em Petrópolis, também na Região Serrana. Lá, será submetido a outros exames.

Em nota divulgada no domingo, 29, a Polícia Civil afirmou que “os agentes realizaram perícia no local e tudo indica para a perda de direção do motorista ao adentrar na curva existente na rodovia. A sobrevivente foi ouvida e descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.”

A capotagem ocorreu na RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, por volta das 19h. Aparentemente, Witeze perdeu o controle do veículo na curva, na altura do quilômetro 3, e capotou. O ex-assessor morreu no local, vítima de traumatismo craniano. A mulher que o acompanhava, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil, sofreu ferimentos leves. Foi atendida no Hospital das Clínicas de Teresópolis e recebeu alta.

O caso é investigado pela 110ª DP (Teresópolis), que já ouviu a mulher que estava no carro. Segundo a polícia, ela descartou a hipótese de uma terceira pessoa ter provocado o acidente. Disse que o veículo não estava em alta velocidade, até porque tinha problemas mecânicos – causados, segundo ela, por uso de gasolina adulterada. Ela atribuiu o acidente a três fatores: o motorista desconhecia a estrada, a sinalização segundo ela é precária; e era noite, o que prejudica a visibilidade.

Witeze era de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Havia sido candidato a vereador no município duas vezes: em 2012, pelo PSB, e em 2020, pelo PSC. Na primeira obteve 65 votos e se tornou suplente; na segunda conseguiu 230 votos e não se elegeu. Cerca de 325 mil eleitores estavam aptos a votar, em Belford Roxo, na eleição de 2020.