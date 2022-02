Fux: STF terá pauta focada em estabilidade democrática e revitalização econômica

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai dedicar sua pauta de julgamentos do primeiro semestre de 2022 às agendas de estabilidade democrática e revitalização econômica, declarou nesta terça-feira o presidente da Corte, Luiz Fux.

“A pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro semestre de 2022, continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do País; da revitalização econômica e da proteção das relações contratuais e de trabalho; da moralidade administrativa; e da concretização da saúde pública e dos direitos humanos afetados pela pandemia”, disse o ministro no discurso de abertura do Ano Judiciário.

Fux ainda lembrou a chegada do novo ciclo eleitoral e citou desafios impostos ao País, como a pandemia de covid-19. “Precisamos, mais do que nunca, de líderes que estejam atentos a essas transformações e que sejam capazes de engajar ações coletivas, congregar pensamentos opostos e inspirar colaboração recíproca em pequena e grande escalas”, disse o presidente do STF, em um pronunciamento marcado por recados indiretos ao presidente Jair Bolsonaro, que não acompanhou a cerimônia e, nesta manhã, visita áreas de São Paulo afetadas por enchentes.

O presidente do STF também anunciou novidades como o lançamento de um Painel de Estatísticas do Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo Fux, trata-se de uma adequação da Justiça aos desafios dos novos tempos.