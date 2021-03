Fux, Fachin, Gilmar e Moraes lamentam morte de Major Olímpio, vítima da covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes lamentaram a morte cerebral do senador Major Olimpio (PSL-SP), comunicada nesta quinta-feira, 18, após complicações pela covid-19. “Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da legalidade democráticas”, disse Fux.

No intervalo da sessão plenária desta quinta-feira, Fux ligou para o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para prestar solidariedade em nome do tribunal. No Congresso, foi decretado luto oficial de 24 horas.

Com a retomada da sessão, Fachin, Gilmar e Moraes também se solidarizaram aos familiares do senador e das demais vítimas do novo coronavírus. “A enlutada nação brasileira continua a padecer desta tragédia”, lamentou Fachin. “Associo-me aos pêsames que Vossa Excelência vem de expressar ao falecimento do senador bem como de todas as milhares de vítimas que o País infelizmente tem registrado”, acrescentou.

Integrante da ala do PSL rompida com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Major Olimpio (PSL-SP) estava internado desde o último dia 5. O senador deixa esposa e dois filhos.

Para Gilmar Mendes, a morte do senador “é mais uma tragédia que se abate sobre famílias brasileiras”. “Conheci o Major Olímpio há décadas, combatente, combativo, e com isso estamos chegando a quase 300 mil mortes”, acrescentou Moraes.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, também comentou o falecimento. “Recebo com muita tristeza a notícia sobre a morte do Senador Major Olímpio. Em um tempo em que a divergência tem causado tanta insegurança, guardo especial respeito por aqueles dos quais frequentemente discordei, sabendo que estamos, ainda que nas discordâncias, do lado do País”, escreveu nas redes sociais.