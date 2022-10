Freixo diz que pedirá apoio a Rodrigo Neves e Paes para possível 2º turno

O candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo, afirmou deste domingo, 2, esperar que o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, vença a eleição no primeiro turno, e “essa onda” influencie o possível segundo turno da disputa para governador do Rio.

Na segunda posição nas pesquisas de intenção de voto, atrás do governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL), Freixo afirmou que vai conversar ainda neste domingo com o candidato do PDT, Rodrigo Neves, que nos levantamentos figura em terceiro lugar, e com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que até agora apoia Neves.

Freixo chegou às 10h45 à Casa do Comércio, posto de votação no Flamengo, zona sul do Rio, e, embora tivesse prioridade para votar, preferiu esperar na fila. Por isso, acabou votando apenas às 11h20.

“A gente tem a esperança cada vez mais sólida de o Lula ganhar no primeiro turno, e isso vai gerar uma grande onda de alegria, que deve contagiar também o Rio”, disse. “Vou conversar com todos os setores que não estiveram conosco no primeiro turno”, afirmou, referindo-se aos apoios buscados para o possível segundo turno.