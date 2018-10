França assume derrota e diz que ligou para João Doria para desejar sucesso

O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, reconheceu derrota às 19h20 deste domingo, 28, e parabenizou o candidato do PSDB, João Doria, pelo desempenho no segundo turno da disputa. França disse que já ligou para o tucano para cumprimentá-lo pela Vitoria.

“A gente, claro, fica triste porque não conseguiu o resultado que a gente esperava”, disse França, em pronunciamento na residência do governador, no Morumbi (SP). “A partir do ano que vem, o governador é o Doria e faremos todo o esforço para que ele faça um bom governo”, acrescentou.

França também deu sinalizações sobre o resultado da eleição presidencial. “O presidente da República, se eleito o (Jair) Bolsonaro, faremos todo o esforço para ele fazer um bom governo.”