França agradece Alckmin, Skaf e Major Olimpio por apoio

O candidato derrotado do PSB ao governo de São Paulo, Marcio França, agradeceu o apoio de Paulo Skaf, nome derrotado do MDB na disputa, e do senador eleito Major Olimpio, do PSL, este último por ter sido “muito claro durante todo o processo” das eleições.

França fez um agradecimento especial ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) pelo apoio desde o momento em que ele o escolheu para seu vice na sua chapa na eleição ao governo anterior. “É um homem honrado que vai ter muitos passos na política”, disse França, durante posicionamento na residência oficial, em Morumbi (SP).

O atual governador também relembrou Eduardo Campos, morto em 2014 num acidente aéreo durante a disputa à Presidência. “Agradeço a Eduardo Campos. Pessoa que convivi muito e que não teve a chance de disputar as eleições”, disse.