Fórum dos Governadores coloca envio de forças militares à disposição para o DF

O Fórum Nacional de Governadores colocou o envio de forças militares estaduais à disposição para apoiar a situação de “normalidade nacional” diante dos atos de manifestantes bolsonaristas que invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília. Os governadores e governadoras também exigiram a apuração da origem do movimento e a adoção de “medidas enérgicas” contra os extremistas e contra aqueles que permitiram que a situação acontecesse em Brasília, “por negligência ou conivência”.

No documento, o Fórum ainda externou “absoluta repulsa” pelos atos antidemocráticos em Brasília, que classificou como “gravíssimos e inaceitáveis”, manifestou apoio à democracia e condenou atitudes violentas e “irresponsáveis” que ponham em risco o Estado Democrático de Direito.

Confira abaixo a íntegra da nota:

“O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito.

As Governadoras e os Governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis”.