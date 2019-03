Flávio Rocha diz que Bolsonaro precisa ‘trocar o chip’ da campanha e governar

Após conversar com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em Brasília, o presidente do Conselho de Administração da Riachuelo, Flávio Rocha, defendeu que o governo precisa trocar o “chip da campanha” pelo “chip de governar”.

“É preciso trocar o chip da campanha, de arricamento, do inimigo comum, para o chip de governar e em torno de um propósito comum, e esse propósito maior é a nova Previdência”, declarou Rocha, quando perguntado sobre que conselho deu a Bolsonaro ao chegar para um jantar com o vice-presidente Hamilton Mourão na casa do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, no Morumbi, em São Paulo.

O empresário avaliou que os atritos entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), serviram como um “estremecimento” para alertar governo e Congresso sobre a urgência da reforma. “Hoje foi um dia que marcou a retomada do diálogo”, disse.