Flávio Dino (PCdoB), empossado no Maranhão, fala em mudança e continuidade

Foi concluída nea tarde desta terça-feira, 1º, a solenidade de posse do governo do Maranhão, em que Flávio Dino (PCdoB) foi reconduzido ao cargo que ocupou nos últimos quatro anos. Da mesma forma, Carlos Brandão (PRB) tomou posse do cargo de vice-governador.

A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão e comandada pelo presidente da Casa, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB). No Twitter, Dino convidou apoiadores e partidários a comparecer a uma cerimônia de “posse popular” na frente à sede do governo do Estado, o Palácio dos Leões.

Em seu discurso de posse Flávio Dino, destacou equilíbrio fiscal, honestidade e transparência, garantia dos direitos humanos, e desenvolvimento econômico entre os seus principais compromissos para sua segunda gestão. “Esse momento tem a nota da continuidade, mas também a da mudança. Com esses compromissos, já daremos hoje início a novos programas”