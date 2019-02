Flávio Bolsonaro chega ao Alvorada para se encontrar com Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, chegou no início da tarde desta quinta-feira, 14, ao Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, sem falar com a imprensa. É a segunda visita do senador ao pai nesta quinta-feira. Ele esteve na residência oficial no início da manhã, antes das agendas oficiais do presidente.

Mais cedo, Bolsonaro recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, além do líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO),

O presidente se reúne ainda nesta quinta com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, às 15 horas, no Palácio da Alvorada.