Política Flávia Arruda lidera com folga disputa pelo Senado no DF, com 36%

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) lidera com folga a disputa pelo Senado no Distrito Federal, mostra pesquisa Correio Braziliense/Quaest divulgada neste domingo. A ex-ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República aparece com 36% no principal cenário avaliado pelo instituto, que traz o maior número de pré-candidatos.

A disputa mesmo está pelo segundo lugar, no qual três candidatos aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de 2,5 pontos percentuais. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) e o senador José Antônio Reguffe (União) aparecem em 9%, enquanto a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania) soma 8%.

A diretora do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) Rosilene Corrêa (PT), candidata da federação PT-PV-PCdoB, tem 4%. Ana Prestes (PCdoB) tem 2%. O advogado Paulo Roque (Novo) e o empresário Fernando Marques (PP), dono indústria farmacêutica União Química, têm 1% cada. Elcimara (PSTU) não pontuou.

Somam 22% os eleitores que vão de branco, nulo ou não vão votar. Os indecisos são 7%. Apesar de terem sido considerados no principal cenário, Reguffe e Ana Prestes não devem concorrer ao Senado. O senador é pré-candidato a governador e a neta de Luis Carlos Prestes deve concorrer a um mandato de deputada federal.