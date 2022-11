Filho de Cabral é preso em operação contra o contrabando de cigarros falsos

O filho do ex-governador Sérgio Cabral Filho, José Eduardo Cabral, foi preso na manhã desta quarta-feira, 23, em uma operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) que mira em uma suposta organização criminosa especializada em comércio ilegal de cigarros. De acordo com as investigações, o grupo teria causado prejuízos de cerca de R$ 2 bilhões à União por sonegação de impostos.

“O grupo econômico que suporta a organização criminosa investigada é devedor contumaz da União e possui débito tributário de, aproximadamente, R$ 2 bilhões, segundo informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional”, diz a PF.

A 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro expediu 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em cerca de R$ 300 milhões, foram emitidas. Dentre os ativos apreendidos estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie e valores depositados em contas bancárias, entre outros. Ao menos 300 policiais federais participam da operação.

A defesa de José Eduardo ainda não foi localizada pela reportagem.

Batizada de Smoke Free, a operação da PF com o MPF contou com apoio da U.S. Homeland Security Investigations (HSI), por envolver supostos crimes transnacionais. De acordo com a investigação, iniciada em 2020, o grupo falsificava ou não emitia notas fiscais. Também depositava, transportava e comercializava cigarros em territórios dominados por facções e milícias, por meio de acordo entre estes grupos criminosos. Os investigados lavavam os recursos obtidos ilicitamente e os remetiam ao exterior, de forma irregular. Os crimes teriam sido cometidos entre 2019 e 2022.

Ainda segundo a PF, a organização contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenada por um policial federal e integrada por PMs e bombeiros. Já segundo o MPF, os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, alcançam o patamar de 66 anos de reclusão, sem contar com as causas de aumento de pena.

Lava Jato

O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão, por crimes investigados pelo braço fluminense da Operação Lava Jato. Está na cadeia desde 2016, mas a última prisão preventiva está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se cair, o político poderá voltar para casa.