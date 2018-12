FHC revela ter votado nulo para presidente no 2º turno

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse em palestra na noite desta segunda-feira, 17, que votou nulo para presidente no segundo turno deste ano. “Eu não votei nele (Jair Bolsonaro, presidente eleito), e também não votei no PT”, disse o tucano.

A palestra de FHC marcou o encerramento do programa de formação de jovens “Legado para Juventude”, iniciativa foi idealizada por ele e pela educadora Daniela de Rogatis. No evento, ele também lançou o livro “Legado Para a Juventude Brasileira – Reflexões sobre um Brasil do qual se orgulhar”.

O ex-presidente e a educadora começaram a idealizar o projeto em 2013, no auge das manifestações de junho. A iniciativa é voltada à preparação de jovens lideranças empresariais e ao aprofundamento do debate sobre a transição geracional em diversos setores da sociedade brasileira.