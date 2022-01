FHC reafirma apoio à candidatura de Doria após tentativas de aproximação de Lula

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) reiterou nesta terça-feira, 25, que apoia a pré-candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), à Presidência da República.

Em publicação no Twitter, FHC foi sucinto ao respaldar o nome do correligionário. “Já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato Governador João Doria à presidência e que foi respaldada pelo meu partido”, disse o tucano.

A declaração veio após a publicação de notícias na imprensa sobre a tentativa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tentar obter apoio de nomes da velha guarda do PSDB, caso de FHC, à sua provável candidatura ao Palácio do Planalto este ano, em uma chapa que teria o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) como vice.

Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Lula quer marcar uma nova conversa com FHC sobre o tema. Recentemente, um interlocutor do petista se reuniu com o tucano e teria ficado satisfeito com a avaliação que ele fez sobre a chapa. Encarou isso como sinalização de que o ex-presidente fará gestos de apoio à iniciativa.

Em maio do ano passado, os dois já haviam se reunido para discutir o cenário político de 2022 e protagonizaram uma rumorosa foto juntos, encarada como ensaio de uma frente ampla antibolsonarista, que reuniria até adversários históricos. O registro, no entanto, provocou desconforto em setores do PSDB.

Lula também se reuniu recentemente com outros quadros do PSDB tradicional, como o ex-ministro Aloysio Nunes e o senador Tasso Jereissati. Em entrevista coletiva no último dia 19, o ex-presidente fez acessos a essa ala do tucanismo.

“É importante lembrar que o PSDB do Doria não é o PSDB social-democrata do Mario Covas, do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro”, afirmou o petista.