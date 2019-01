Ferreira Jr diz que privatização da Eletrobras “é necessária”

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, disse que a privatização da Eletrobras é necessária para que a companhia possa retomar sua capacidade de investimentos. Os planos de prosseguir com o processo de capitalização da companhia foram anunciados há pouco pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, em seu primeiro discurso, na cerimônia de transmissão do cargo.

Para Ferreira Jr, o fato de o ministro ter sido assessor parlamentar do Comando da Marinha deve colaborar nas negociações em torno do projeto de lei de privatização da Eletrobras. A proposta foi enviada pelo governo do ex-presidente Michel Temer e está em tramitação na Câmara dos Deputados. “O ministro tem um perfil adequado para tocar questões que dependem do Congresso Nacional”, disse.

Ferreira Jr disse ainda que a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3 é uma agenda importante para o governo e para a Eletrobras. A usina está com obras paralisadas há três anos, após denúncias de corrupção que resultaram na prisão e condenação de executivos da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras.