Fausto Pinato avalia que Queiroga pedirá demissão após fala de Bolsonaro

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), avaliou que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga “certamente irá pedir demissão” após as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou nesta quinta-feira, 10, em cerimônia do ministério do Turismo, que Queiroga teria um parecer pronto que desobrigaria o uso de máscaras para pessoas vacinadas contra a covid-19 ou que já foram contaminadas pelo novo coronavírus.

Pinato avaliou ainda que o presidente seria “irresponsável e fanfarrão” por insistir em “inventar ‘notícia bomba’ para alimentar a sua galera de ‘terra plana’ nas redes sociais”.

No evento desta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que a máscara teria “utilidade para quem está infectado”, e defendeu que a quarentena seja adotada somente por essas pessoas. “A quarentena é para quem está infectado. Não é para todo mundo porque isso destrói empregos”, afirmou.