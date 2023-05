Faustão deixa ‘Band’ após um ano e meio, afirma site

Faustão vai deixar a Band depois de um ano e meio. Segundo o UOL, a segunda passagem de Fausto Silva chega ao fim nas próximas semanas em comum acordo entre o diretor-geral, Cris Gomes, e o apresentador. Procurada pelo Estadão, a emissora não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Para o próximo mês, o Faustão na Band deverá ser apresentado por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional, que atualmente são coapresentadores da atração. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.

Faustão na Band teve estreia em janeiro de 2022, sofreu com baixas audiência, dispensa total do balé, e princípio de incêndio nos bastidores. O programa marcou o retorno do apresentador na emissora após quase 20 anos, quando apresentou Perdidos na Noite, que recebia nomes como Angela Maria, Tim Maia, Nana Caymmi, Titãs, Ivan Lins, Djavan e Amado Batista, entre outros.