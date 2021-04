‘Farei exames para saber o grau da lesão’, diz Flávio Bolsonaro após acidente

Senador sofreu, no sábado, um acidente de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará

Depois de sofrer no sábado um acidente de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou neste domingo que fará mais exames para saber o “grau da lesão” após a queda.

Flávio Bolsonaro foi atendido pelo médico Marvel Faber Pelucio Falcão, que postou no Instagram foto com o senador – Foto: Instagram / Reprodução

Em suas redes sociais, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, também negou rumores de que usaria um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para retornar a Brasília.

“Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão”, escreveu o senador na sua página oficial do Twitter. A previsão era que Flávio Bolsonaro retornasse a Brasília neste domingo.

Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão.

O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo! — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 18, 2021

O senador foi atendido no sábado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 17h40, segundo informou a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital Fortaleza. Na UPA, o parlamentar fez uma radiografia, que constatou a luxação na clavícula, e recebeu medicação para minimizar a dor com o acidente.

De acordo com a secretaria de saúde do município, Flávio Bolsonaro abriu mão de ser encaminhado para algum hospital de referência.

O senador recebeu alta e retornaria para Brasília neste domingo com o ombro direito imobilizado. Segundo a imprensa local, desde a última quinta-feira, 15, ele, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e as filhas do casal estavam hospedados em um resort no Ceará, o hotel Carmel Taíba, que tem diárias que chegam a R$ 7 mil.