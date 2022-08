Política Expectativa por sabatina de Lula no ‘JN’ é o principal assunto no Twitter

A menos de 10 horas para a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, a presença do candidato à Presidência da República na sabatina já é o assunto principal do Twitter no Brasil. No final da manhã desta quinta-feira (25), a hashtag LulaNoJN acumulava mais de 43 mil menções.

Nesta manhã, na rede social, o ex-chefe do Executivo lembrou aos seguidores de sua participação no telejornal. “A última vez foi na eleição de 2006, quando meu adversário era o @geraldoalckmin. Hoje iremos juntos até lá”, comentou. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) é vice na chapa presidencial de Lula.

Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o petista passou por treinamentos com auxiliares de campanha para participar da sabatina. Durante a entrevista, o ex-presidente pretende focar na economia e nas conquistas sociais de seu governo para conter o crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, nas pesquisas de intenção de voto e diminuir a própria rejeição.