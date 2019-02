‘Excelente trabalho do ministro Onyx’, diz Mourão sobre vitória de Alcolumbre

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 4, que a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o comando do Senado foi fruto do esforço do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. “Acho que foi um excelente trabalho do ministro Onyx, muito bem feito, ele está de parabéns”, disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto.

Questionado sobre os resultados das eleições nas duas Casas, na última semana, Mourão avaliou que “foram muito bons” e que agora é preciso esperar o começo dos trabalhos.

Na Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reelegeu. Sobre a sessão de votação do Senado, que foi tumultuada e teve que ser refeita, o vice-presidente afirmou que o processo foi “confuso”.