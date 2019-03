Ex-presidente Michel Temer é preso pela Operação Lava Jato

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) foi preso na manhã desta quinta-feira (21). O mandado de prisão foi expedido pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, com base no depoimento de Lúcio Funaro, que no ano passado, entregou à Procuradoria Geral da República (PGR) informações complementares do seu acordo de colaboração premiada.

Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.

Além do emedebista, também há mandados de prisão contra o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, que já foi detido e contra o Coronel Lima, amigo pessoal de Temer.

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pela Lava Jato no Estado. Ao ficar sem mandato, Temer perdeu a prerrogativa de foro perante o Supremo, e denúncias contra ele foram mandadas para a primeira instância da Justiça Federal. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Segundo informações divulgadas pelo site G1 e pela TV Globo, o ex-presidente Temer foi preso em São Paulo e deve ser levado de avião para o Rio de Janeiro. Ele embarcará no Aeroporto de Guarulhos em um avião da Polícia Federal.

Em nota, o MDB, partido de Temer, divulgou nota em que comentou a prisão do ex-presidente.

“O MDB lamenta a postura açodada da Justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O MDB espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa”, traz a nota do partido.] Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o advogado Eduardo Carnelós, que defende Temer, afirmou que a prisão do ex-presidente “é uma barbaridade”.

PRISÃO E INVESTIGAÇÃO

Temer é o segundo ex-presidente da República preso na história do País. Em 7 de abril de 2018, a Lava Jato prendeu o ex-presidente Lula, do PT. Neste caso, porém, a prisão ocorreu após a condenação em segunda instância.

O ex-presidente do MDB é investigado em 10 inquéritos da Polícia Federal. Em um deles, que teria relação com a prisão nesta quinta-feira, o empresário e delator José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, disse à polícia que pagou R$ 1 milhão em propina no caso da construção da usina Angra 3, no Rio de Janeiro.

O pagamento teria sido a pedido do coronel João Baptista Lima Filho (amigo de Temer) e de conhecimento do ex-ministro Moreira Franco e do próprio ex-presidente.