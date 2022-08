Ex-mulher de Bolsonaro declara casa de R$ 829 mil avaliada em R$ 3,2 mi, diz site

A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidata à deputada distrital Ana Cristina Valle (PP-DF) informou à Justiça Eleitoral ser dona de um imóvel que disse ter adquirido por R$ 829 mil. Segundo o portal Metrópoles, o dado é diferente do que está registrado na escritura, que apontou que Geraldo Antônio Machado, então proprietário, havia comprado a casa por R$ 2,9 milhões em 2021. Corretores avaliavam ano passado que o imóvel valeria R$ 3,2 milhões.

Em entrevista ao UOL há um ano, a ex-mulher do presidente negou que era dona da casa e disse que a alugava por R$ 8 mil ao mês. O imóvel fica localizado no Lago Sul, área nobre de Brasília. A casa representa a maior parte do patrimônio total declarado pela candidata, que é de R$ 1,046 milhão.

De acordo com o UOL, Geraldo Antônio Machado, que era apontado como proprietário no ano passado, mora em uma casa no bairro Vicente Pires, região bem mais modesta que o Lago Sul. Ainda segundo o portal, não há registros no cartório de que Machado vendeu a casa para Ana Cristina.

Registrada na urna como “Cristina Bolsonaro”, a candidata à deputada distrital é mãe de Jair Renan, quarto filho do presidente. Ela trabalhava ano passado no gabinete da deputada federal Celina Leão (PP-DF), hoje candidata a vice-governadora de Ibaneis Rocha (MDB-DF), e ganhava um salário líquido de R$ 6,2 mil, valor inferior ao que dizia pagar de aluguel.

As declarações à Justiça eleitoral do clã Bolsonaro divergem da postura adotada para fazer negócios imobiliários. Como revelou o UOL, o presidente Jair Bolsonaro (PL), duas ex-mulheres – Rogéria e Ana Cristina – e os três filhos mais velhos compraram 51 casas, apartamentos, salas comerciais e lotes de R$ 18,9 milhões, em valores corrigidos, com dinheiro vivo.