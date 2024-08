Ex-ministro doa R$ 100 mil para candidato a vereador de BH Pedro Rousseff - O Liberal

O candidato a vereador por Belo Horizonte, Pedro Rousseff, recebeu uma doação de R$ 100 mil de Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro do Turismo do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É a primeira vez que o sobrinho-neto de Dilma Rousseff concorre a um cargo eletivo.

A informação é do portal Metrópoles e foi confirmada pelo Estadão. Pedro tem 24 anos e faz parte da corrente petista Construindo um Novo Brasil (CNB), assim como Dilma. Ele é popular nas redes sociais e atuou nos bastidores da campanha presidencial de Lula em 2022. Em sua declaração à Justiça Eleitoral, o candidato afirmou não ter bens.

Walfrido foi ministro do turismo de 2004 a 2007. Antes disso, foi vice-governador de Eduardo Azeredo (PSDB) entre 1995 e 1999. Nos primeiros seis meses do governo Lula II, foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Depois, renunciou ao cargo devido a acusações de desvio de dinheiro público no seu estado natal, conhecido como “mensalão mineiro”.