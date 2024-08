Ex-governador Luiz Fernando Pezão retorna à política como candidato à prefeitura de Piraí

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MBD), oficializou sua pré-candidatura à prefeitura de Piraí (RJ) para as eleições municipais de 2024. Indicado pelo atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), o vereador Alexsandro Sena (PSD) será o vice de chapa do político.

O ex-gestor fluminense começou a carreira polÍtica em 1982 como vereador de sua cidade natal, Piraí, por dois mandatos e, depois, como prefeito do mesmo município também por dois mandatos. Em 2006, foi eleito como vice-governador do Estado junto ao correligionário Sérgio Cabral. Em 2010 a chapa foi reeleita para o cargo e, quatro anos depois, Pezão assumiu o comando do Rio de Janeiro após Cabral renunciar o posto.

Ainda em 2014, Pezão foi eleito como governador do Estado, função que ficou até ser afastado em 2018 após ser preso por propina de R$ 39 milhões.

O emedebista foi investigado na Operação Boca de Lobo, braço da Operação Lava Jato. Ele foi condenado em primeira instância a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão por corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No entanto, em abril de 2023 a sentença foi reformada e ele foi absolvido.

Com apoio de outros nove partidos como o PT e PSD, Pezão oficializou sua candidatura ao pleito deste ano em convenção política no último sábado, 3. Ele concorrerá para ser prefeito do mesmo local que comandou entre os anos de 1997 e 2005.