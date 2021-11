Ex-governador de Goiás Iris Rezende morre aos 87 anos

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende morreu na madrugada desta terça-feira, 9, aos 87 anos. Internado desde agosto por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o político estava no Hospital Vila Nova Star, de São Paulo. O velório será realizado no Palácio das Esmeraldas e o sepultamento, no Cemitério Santana, em Goiânia, a partir das 17h.

No dia 6 de agosto, Rezende passou por uma cirurgia no Instituto de Neurologia de Goiânia após ser constatado um quadro de AVC hemorrágico. Em seguida, ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele chegou a ser extubado, quatro dias depois, após apresentar melhora clínica.

No último final de semana, sua mulher, Iris Araújo, desmentiu rumores sobre a morte do político, afirmando que ele havia sido intubado novamente após um quadro de pneumonia. “Vamos continuar orando e torcendo pela sua recuperação. Estou postando aqui de dentro da UTI. Está sedado e não procedem as notícias do seu falecimento”, escreveu nas redes sociais.

Nascido em Cristianópolis – cidade natal também da cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta após um acidente de avião -, Rezende iniciou na carreira política aos 16 anos pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

De lá para cá, foi prefeito, deputado estadual, governador por dois mandatos, senador da República, ministro da Agricultura no governo José Sarney e da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. O último cargo político foi como prefeito de Goiânia de 2016 a 2020 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).