A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PC do B-RS) sofreu novos insultos e ameaças de morte pelas redes sociais. O caso foi divulgado na segunda-feira, 1º, pela própria vítima, que publicou imagens das mensagens do ofensor. A filha e a mãe da parlamentar também foram ameaçadas de morte.

No texto, por mensagem privada, os insultos ainda são direcionados para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – o agressor promete esquartejá-lo. Apesar de ter seu nome cogitado ao Senado pelo Rio Grande do Sul, a ex-deputada afirma não ter interesse em disputar nenhum cargo por não se sentir segura em razão das ameaças.

Em sua página no Instagram, a ex-deputada federal desabafou após as provocações dizendo que “ser uma mulher pública no Brasil é ser ameaçada permanente. É escolher um lugar para o medo, outro para a coragem, outro lugar para fingir ignorar. Ser mulher pública é conviver com a ameaça de estupro como correção pela coragem, com a ameaça de morte como silenciador ”

Nesta terça-feira, 2, o PT do Rio Grande do Sul e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT publicaram nota de apoio a Manuela D’Ávila e sua família. “Não podemos aceitar nenhum tipo de ataque, tampouco quando isso acontece com a intenção de intimidar para silenciar uma das vozes mais importantes na luta por igualdade e por mudanças na sociedade brasileira. Exigimos que as autoridades investiguem e punam o autor dessas ameaças, por fim, mas uma vez reafirmamos nossa irrestrita solidariedade a Manuela e sua família com a certeza que seguiremos juntos e juntas na luta contra a misoginia e demais crimes de ódio”, diz a nota.

Essa não foi a primeira vez que a ex-parlamentar gaúcha sofreu ataques. Há dois anos, quando disputava as eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, denunciou à polícia que sua filha havia sido ameaçada de morte.