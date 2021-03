Ex-chefe da Casa Civil de FHC, Euclides Scalco morre aos 88 após contrair covid

O ex-chefe da Casa Civil e ex-presidente da Itaipu Binacional, Euclides Scalco, morreu nesta terça-feira, 16, aos 88 anos. O PSDB, do qual foi fundador, afirmou que Scalco estava com a saúde fragilizada, o que foi agravado pela covid-19.

Ele foi chefe da Casa Civil no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Scalco foi fundador do MDB, na ditadura militar, deputado pelo Paraná por três legislaturas, integrante da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Foi também vereador e prefeito de Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense.

“Abraçou a democracia como bandeira e ajudou a fundar o PSDB. Lamentamos sua partida e abraçamos solidariamente a família”, lamentou o PSDB, em sua conta oficial no Twitter.