Eunício Oliveira diz que passará mensagem de otimismo para Bolsonaro

Ao chegar ao Congresso, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MSB-CE) afirmou nesta terça-feira, 1º, que passará uma mensagem de otimismo para Jair Bolsonaro, que será empossado como o 38º presidente do Brasil. “Uma mensagem de otimismo para que ele unifique o Brasil e governe para todos os brasileiros para que o País avance e seja pacificado”, afirmou.

Como presidente do Congresso, Eunício é quem dará posse oficialmente a Bolsonaro. A cerimônia está marcada para começar por volta das 15h.

Parlamentares, ministeriáveis e convidados começam a chegar ao Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, também chegou mas não falou com a imprensa. De acordo com o cerimonial do parlamento, cerca de 2 mil pessoas são esperadas para a cerimônia.