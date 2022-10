EUA: Sanders parabeniza Lula e diz que povo do Brasil votou pela democracia

O senador norte-americano Bernie Sanders parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua “árdua vitória”, em mensagem em seu perfil no Twitter. No mesmo post, o democrata afirmou que o povo brasileiro votou pela “democracia, pelo direito dos trabalhadores e pela sanidade ambiental”.

“Hoje, o povo do Brasil votou pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores e pela sanidade ambiental. Parabenizo Lula por sua árdua vitória e anseio por uma relação forte e próspera entre os Estados Unidos e o Brasil”, escreveu Sanders.

Ao longo do processo eleitoral no Brasil, o senador norte-americano se engajou no tema e propôs medidas ao Congresso para defender a democracia no Brasil. Tal aproximação foi possível após uma comitiva brasileira ir aos Estados Unidos para alertar especialistas e parlamentares sobre riscos das eleições no País diante dos constantes questionamentos do presidente Jair Bolsonaro em torno das urnas eletrônicas, que nunca apontaram nenhuma irregularidade.