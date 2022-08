Estou aqui porque estamos vivendo momento decisivo, diz Dilma em comício

No primeiro comício em São Paulo desde o início da campanha eleitoral, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) discursou ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do seu candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Na fala, a ex-presidente exaltou os correligionários, e afirmou que atualmente o Brasil vive um momento decisivo.

“Eu estou aqui porque estamos vivendo um momento decisivo. Nós temos a oportunidade de reconstruir o nosso País, de reconstruir a autoestima do nosso povo”, afirmou a ex-presidente. Dilma chamou apoiadores para intensificar campanhas para virar votos a favor do petista. “Nós temos a responsabilidade, como mulheres que somos, de eleger o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin para tirar o nosso País dessa profunda crise que nós estamos”, continuou.

“Faltam poucos dias para a eleição, e nós vamos ter que sair na rua, de convencer cada um e cada uma a dar seu voto, porque o voto, nesse momento, é a única arma que nós temos, e é a arma democrática.”Sobre Haddad, a ex-presidente afirmou que ele “é um dos quadros mais capazes, mais competentes, com maior capacidade de transformação” que conheceu, enquanto Lula “talvez seja um dos poucos políticos desse País que combina duas coisas: Uma grande capacidade política de construir consensos, de construir futuro para nós”.”O Lula é um dos maiores gestores deste País. O Brasil tem sorte, porque a gente podia não ter o Lula, e a gente tem”, finalizou Dilma.