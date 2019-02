Esperidião Amin reforça sua candidatura no plenário do Senado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) reforçou sua candidatura no plenário ao discursar logo após que Simone Tebet (MDB-MS) se retirou da disputa. “Não vamos aceitar a história de que ser candidato ajuda o Renan. Isso é um reducionismo burro”, disse.

Além de Tebet, Major Olímpio e Alvaro Dias também deixaram a disputa em um movimento para fortalecer a candidatura de Davi Alcolumbre (DEM) contra Renan Calheiros (MDB). “Não sou candidato por raiva e nem contra ninguém”, disse Amin.

O pepista afirmou ainda que caso eleito irá se preocupar com a crise financeira do País e com a independência do Senado. “Vou cobrar saber o que está acontecendo com a calamidade financeira dos municípios”, disse. “O ativismo do judiciário nasce da nossa omissão”, disse. O próximo a discursar é o senador Renan Calheiros.