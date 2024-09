Ernesto Araújo assume cargo em fundação de extrema-direita ligada ao partido espanhol Vox - O Liberal

Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, atua agora como assessor internacional da Fundação Disenso, ligada ao partido espanhol Vox de extrema-direita. A fundação disse que a contratação visa “expandir a sua presença internacional e continuar a construir uma rede de trabalho entre os países da Iberosfera, que inclui também Brasil e Portugal”.

A Fundação Disenso disse que “Araújo oferecerá assessoria estratégica à área Internacional da fundação, dirigida por Eduardo Cader, também diretor do Foro Madrid”. O Foro de Madrid é um grupo de extrema-direita também ligado ao Vox que se diz um contraponto ao Foro de São Paulo. O ex-chanceler participou do último encontro do Foro em 2023 em Lima. No evento, Araújo discursou e disse que “luta pela alma dos nossos países e da nossa civilização”.

Licenciado do cargo de embaixador, Ernesto Araújo declarou que “é uma honra para mim juntar-me à vossa causa em defesa da Liberdade”. O anúncio de sua contratação também destaca sua relação com o guru da direita, Olavo de Carvalho, morto em janeiro de 2022.

Ernesto Araújo foi chanceler do governo Bolsonaro até 2021, quando se demitiu. À frente do cargo, criticou instituições internacionais, as quais classificou como globalistas, e defendia que o Brasil se tornasse um líder mundial entre os conservadores.

Em seu site, a Fundação Disenso diz que defende “o direito de discordar da opinião dominante, do politicamente correto que limita as liberdades e os direitos fundamentais”.