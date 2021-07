Equipe médica diz que Bolsonaro pode ter alta nos próximos dias

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro “continua evoluindo satisfatoriamente”, com “melhora clínica e laboratorial”, informa um novo boletim divulgado há pouco pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro está internado para tratar de uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim, durante o dia de hoje será oferecida “dieta cremosa não fermentativa” ao presidente e “se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias”.

A nota é assinada por Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião-chefe; Ricardo Camarinha, cardiologista do presidente; Leandro Echenique – clínico e cardiologista; Antonio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star e Pedro Henrique Loretti, diretor geral do Hospital Vila Nova Star.