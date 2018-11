Equipe de transição do governo Bolsonaro começa a se reunir no CCBB em Brasília

A recém-nomeada equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro (PSL) começou a se reunir nesta terça-feira, 6, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde foram instalados os gabinetes para o trabalho nesse período.

Nesta manhã, passaram pelo local os economistas Adolfo Sachsida e Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, ambos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os economistas assessoram o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, em assuntos como política fiscal e reforma tributária.

A equipe de transição foi nomeada nesta segunda-feira, dia 5. Foram 27 nomeados, sendo 22 indicados pela transição e cinco pelo governo Michel Temer, por já serem servidores públicos.