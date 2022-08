Política Entrevista de Lula no JN tem manifestações contra e a favor do petista pelo País

A entrevista do candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foi marcada por atos contrários e a favor do ex-presidente nas principais capitais do País.

Em São Paulo, manifestações a favor do candidato foram registradas em bairros como Santa Cecília, Bela Vista, Perdizes e Vila Madalena. Já as contrárias foram em Lauzane Paulista e Interlagos.

No Rio de Janeiro, houve manifestações a favor do ex-presidente no bairro do Flamengo. Em Brasília, os atos foram na Asa Sul e Asa Norte. Também houve gritos a favor no bairro do Bom Fim, em Porto Alegre.