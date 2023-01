‘Entregaremos a Lula três principais prioridades de cada Estado’, diz Bezerra

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), disse que todos os chefes dos executivos estaduais irão apresentar amanhã, 27, as três principais prioridades de cada Estado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela afirmou que o gesto do presidente de ouvir as demandas é “positivo”.

Os governadores também pretendem tratar sobre as perdas na arrecadação por causa das mudanças relacionadas à cobrança do ICMS. “Está ocasionando perdas brutais. Vamos pautar esse tema com o presidente e com o ministro da Fazenda Fernando Haddad amanhã. Vamos iniciar o diálogo e vamos ouvir”.