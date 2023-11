Enel: presidente diz que empresa quer ter neste mês proposta para ressarcimento de prejuízos

O diretor-presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, disse na manhã desta quinta-feira, 16, que a empresa pretende ter ainda neste mês uma proposta para ressarcir consumidores que tiveram prejuízos com a falta de luz ocorrida em São Paulo. A afirmação foi feita durante audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para discutir a qualidade dos serviços da distribuidora de energia.

Durante a sessão, deputados cobravam o executivo a apresentar um plano até o dia 28, quando haverá nova reunião do grupo, e tentaram que ele se comprometesse com uma data específica. Contudo, o diretor-presidente da Enel disse que a companhia está em conversas com o Procon-SP e com outras concessionárias que tiveram problemas, para construir uma solução estruturada.

Ele disse também que preferia evitar uma data específica para não correr o risco de “enganar” alguém. “Não quero jogar a bola para o futuro dizendo que um dia vamos ver. Vamos cuidar disso”, comentou.