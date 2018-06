Encontro com Marina frustra integrantes do Agora!

O jantar promovido na quarta-feira, 20, pelo apresentador Luciano Huck com a presença da ex-ministra Marina Silva (Rede) e integrantes do movimento Agora! frustrou as expectativas dos ativistas presentes. Segundo relatos de participantes, a ideia era tentar romper o isolamento político da pré-candidata, que até agora não se aproximou de nenhuma legenda.

Defendida por setores da Rede, uma eventual aliança com o PPS, que poderia indicar o presidente da legenda Roberto Freire como vice na chapa, foi abordada no encontro, mas Marina teria demonstrado pouca disposição para o diálogo.

No domingo, 17, o senador Randolfe Rodrigues (AP) afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que a Rede estaria buscando Freire para ser vice na chapa de Marina. O presidente do PPS, contudo, nega que tenha sido procurado e continua defendendo que o seu partido mantenha o compromisso de apoio ao tucano Geraldo Alckmin.

No jantar, Marina elogiou Freire, lembrou que eles estiveram juntos na disputa presidencial de 2014 (o PPS apoiou a candidatura de Eduardo Campos/Marina, do PSB) e que isso tornaria uma aliança entre as siglas algo “natural”. Marina não deu, porém, nenhum indicativo de que iria procurá-lo, ou de que se esforçaria para costurar um acordo.

Após o encontro, o apresentador telefonou para Freire, relatou o encontro e estimulou o dirigente a procurar a ex-ministra. A avaliação no PPS, porém, é que a iniciativa de um eventual diálogo teria que partir dela.

O partido, que conta com oito deputados federais, está hoje alinhado com Geraldo Alckmin (PSDB) por determinação aprovada no último seu congresso nacional, realizado em março deste ano. A avaliação majoritária do PPS é que a legenda sozinha não tornaria Marina competitiva.

A Rede tem apenas cerca de 10 segundos no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Além disso, o partido, que possui somente dois deputados federais, não conta com pré-candidatos competitivos nos Estados, tem uma estrutura partidária precária e poucos recursos do fundo público eleitoral.

Renovação

Neste ano, o PPS e Rede abriram as portas para os movimentos de renovação política. O Agora! foi um deles. A aproximação capitaneada por Huck representa essa ala “nova” do partido de Freire. Esse grupo, contudo, resiste em apoiar Alckmin.

Procurada, a assessoria da Rede disse que o jantar foi uma conversa sobre “uma eventual possibilidade” de apoio do Agora! à candidatura de Marina. A assessoria de Huck e integrantes do movimento não quiseram se manifestar.

Polo democrático

O movimento Agora!, do qual Huck faz parte, vai participar do próximo dia 28, em São Paulo, de ato político do chamado “polo democrático e reformista”, movimento suprapartidário que tenta unificar as pré-candidaturas do centro ainda no primeiro turno.

Também estarão presentes os movimentos Juntos e ‘Acredito. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso confirmou presença. Os integrantes do grupo tentam atrair Marina Silva para o debate, mas ela resiste.

Segundo interlocutores do PPS, Luciano Huck estaria empenhado em reduzir o número de candidaturas para evitar que a eleição seja polarizada entre um nome da esquerda e Jair Bolsonaro, do PSL. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.