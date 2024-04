Empresário admirador de Elon Musk patrocina evento com Moraes e ministros de Lula em Londres

O empresário Alberto Leite, admirador do dono da Tesla e do X (antigo Twitter), Elon Musk, está patrocinando um evento em Londres que terá a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive Alexandre de Moraes. O magistrado, que determinou o bloqueio de perfis nas redes sociais de investigados por disseminação de fake news e atos antidemocráticos, passou a ser criticado por Musk no início deste mês. O bilionário considera as ordens judiciais uma “censura” e acusa a Corte de desrespeitar as leis brasileiras.

O 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias que reúne, a partir desta quarta-feira, 24, diversos juízes e políticos, é apoiado pela FS Security, empresa de Leite especializada em tecnologia e segurança digital. Em maio de 2022, quando Musk esteve no Brasil para encontrar o então presidente Jair Bolsonaro (PL) em Porto Feliz, no interior de São Paulo, Leite, também apoiador do ex-chefe do Executivo, se reuniu com o bilionário. Após o encontro, o empresário brasileiro disse à revista Época que o dono da Tesla “foi simpático e aberto”.

Realizado no hotel de luxo The Peninsula, o evento é organizado pelo Grupo Voto, da cientista política e empresária Karim Miskulin, e é divulgado como uma “missão internacional” que busca perpetuar “o espaço democrático” e promover “um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil”. O mesmo grupo realizou, às vésperas das últimas eleições presidenciais, um almoço de Jair Bolsonaro com mulheres líderes corporativas no Palácio Tangará, em São Paulo.

Além do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estarão presentes os também ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os magistrados participam de painéis separados sobre o aprimoramento do processo eleitoral, a segurança jurídica para atrair investimentos e os riscos e benefícios da inteligência artificial em eleições brasileiras.

Também estarão em Londres a convite do evento os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Mauro Campbell Marques e Luis Felipe Salomão. Os dois últimos foram eleitos nesta terça-feira, 23, corregedor nacional de Justiça e vice-presidente da Corte, respectivamente.

A programação contará ainda com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), do advogado-geral da União, Jorge Messias, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dos senadores Ciro Nogueira (PP-AL) e Davi Alcolumbre (União-AP), do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), do ex-presidente Michel Temer (MDB), do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, e de conselheiros do órgão. O evento vai até sexta, 26.