Empossado governador de SP, Doria fala em acabar com velha política

Em discurso durante posse na Assembleia Legislativa de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 1º, o governador João Doria (PSDB) prometeu acabar com a chamada “velha política” e, em recado indireto a governos anteriores do PSDB, declarou que é preciso parar de “pensar pequeno”.

“A população quer um governo eficiente, um governo de resultados. São Paulo precisa resgatar a sua paixão por fazer bem feito e vamos pensar São Paulo grande. Chega de pensar pequeno aqui. Nós não vamos pensar pequeno em São Paulo”, declarou o tucano. Doria destacou que respeita a história do partido, mas defendeu uma reestruturação da legenda. “Vamos ajudar o PSDB a estar sintonizado com o Brasil.”

Ele prometeu executar um amplo programa de concessões e privatizações “sem medo de cara feia, sem medo de bandeiras vermelhas” e afirmou que vai governar sem medo daqueles que estão “na cadeia”. João Doria se elegeu com a promessa de endurecer o combate à criminalidade e a facções criminosas.

“De cara feia, eu aprendi com meu pai, não tenho medo nem dos que estão no Legislativo nem dos que estão fora do Legislativo e nem daqueles que estão na cadeia, porque, a partir de agora, São Paulo vai mudar, tem comando e o comando será exercido pelo governador eleito do Estado de São Paulo.”