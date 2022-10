Embaixador da Alemanha parabeniza Lula e fala de ampliar relações com Brasil

O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no pleito encerrado neste domingo, 30. “Estamos felizes com a perspectiva de ampliarmos juntos e aprofundarmos ainda mais as relações Brasil-Alemanha”, escreveu, em sua conta no Twitter.

O ex-presidente Lula derrotou nas urnas, pela margem mais apertada de votos de uma disputa presidencial desde a redemocratização, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista obteve 59,5 milhões de votos (50,83% do total), ante 57,6 milhões de votos recebidos pelo candidato à reeleição (49,17% do total) com 98,56% das urnas apuradas.