Em votos válidos, Lula tem 49% e Bolsonaro, 38%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest de intenções de votos para a Presidência divulgada na noite deste sábado mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% dos votos válidos. O candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 38% dos votos. Neste levantamento Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1% cada. A pesquisa ouviu 3,6 mil eleitores entre os dias entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número. BR- 02444/2022.