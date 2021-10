Em Vitória, ato contra Bolsonaro reuniu 3 mil pessoas, estima organização

02 out 2021 às 16:57 • Última atualização 02 out 2021 às 17:22

No Espírito Santo, a manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro se concentrou em frente ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. A partir das 15h, os participantes seguiram em caminhada até a sede da Secretaria de Educação do Estado (Sedu), um trajeto de cerca de 4 quilômetros.

Não há estimativa oficial de quantos manifestantes estiveram no ato. Entretanto, alguns organizadores avaliam que em torno de 3 mil pessoas compareceram à manifestação. Abaixo do esperado, entre 15 mil a 20 mil, mas maior do que os protestos do dia 12 de setembro. Naquela ocasião, uma carreata reuniu cerca de 80 veículos pelas ruas da capital capixaba.

Entre as pautas da manifestação estão o impeachment do presidente Bolsonaro, redução no preço dos alimentos e combustíveis e apoio à CPI da Covid-19. “A cada fala desse cara, o Brasil afunda mais. Tudo está aumentando”, afirmou Rafael Mourão, 35 anos, advogado e um dos participantes do ato.

A organização do ato deste sábado teve a participação de partidos de esquerda e de centro-esquerda, como PT, PSOL, UP, PCB, PCdoB, PSB e PDT, movimentos populares, sindicatos e centrais sindicais.