Em SP, Lula tem 37% das intenções de voto, diz Genial/Quaest; Bolsonaro soma 35%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para presidência da República no Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, o petista tem 37% das intenções, contra 35% de Bolsonaro.

Comparada com o levantamento anterior, divulgado no dia 9 de setembro, o petista oscilou positivamente 1 ponto porcentual, e Bolsonaro caiu 2 p.p., dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos.

Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB) 6%. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 2% e Luiz Felipe d’Avila (Novo) 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Indecisos somam 6% e votos em branco e nulos e não pretendem votar, 6%.

Na projeção de segundo turno, Lula tem 43% e Bolsonaro 42%, mesmos números do último levantamento.

No levantamento, foram entrevistadas 2 mil eleitores acima de 16 anos de 22 a 25 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SP-03475/2022 e BR-04442/2022.