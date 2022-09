Em SP, Haddad tem 34%, Tarcísio, 24% e Garcia, 22%, diz pesquisa Ipespe

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 30, mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) à frente na disputa pelo governo de São Paulo, com 34% das intenções de voto. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 24% e está empatado tecnicamente com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tem 22%. Vinicius Poit (Novo) tem 2% e Elvis Cezar (PDT), 1%. Outros candidatos não pontuaram. A TV Cultura, que contratou a sondagem, não divulgou o desempenho dos candidatos sob a perspectiva dos votos válidos. Tarcísio e Garcia oscilaram um ponto para cima em relação à última rodada do levantamento, divulgada na semana passada. Haddad oscilou dois para baixo. O Ipespe entrevistou mil pessoas por telefone entre os dias 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é SP-00420/2022.