Em SP, Boulos tem 29%, Nunes, 28%, e Marçal, 27% dos votos válidos, diz Quaest

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (5) mostra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 29% dos votos válidos, seguido pelo o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 28%, e pelo ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 27%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão em empate técnico triplo.

Em seguida, aparece a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 10%, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 4%, e Marina Helena (Novo), com 2%. Ela está tecnicamente empatada com Datena. Os demais candidatos não pontuaram.

Na pesquisa estimulada, Boulos tem 25% dos votos totais, de 23% na pesquisa anterior. Nunes manteve os 24% e Marçal oscilou de 21% para 23%. Tabata registrou 9%, de 11% antes, Datena ficou com 3%, de 6% antes, e Maria Helena seguiu com 2%. Os indecisos agora são 3%, de 5% antes, enquanto 11% dizem que vão votar em branco ou nulo, ou não vão votar, de 8% antes.

A pesquisa Quaest ouviu 2.400 pessoas de 16 anos ou mais presencialmente em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de outubro. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-01150/2024. O primeiro turno está marcado para amanhã.

Segundo turno

O atual prefeito e candidato a reeleição nas eleições municipais de São Paulo, Ricardo Nunes, venceria o deputado federal Guilherme Boulos e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) num eventual segundo turno, segundo a pesquisa Quaest divulgada neste sábado.

O emedebista venceria por 51% a 33% no confronto direto com o candidato do presidente Lula (PT). O resultado é praticamente o mesmo que o de uma semana atrás, quando os números eram 49% a 33%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Já contra Marçal, Nunes teria uma vitória de 54% a 28%, ante 53% a 26% da semana passada.

Em um confronto entre Boulos e Marçal, o atual deputado do PSOL tem 45% das intenções de voto, contra 37% do influenciador. Na pesquisa anterior, as marcas eram de 41% e 36%, respectivamente.