Em São Paulo, Bolsonaro realiza nova motociata com Tarcísio

Nesta terça-feira, 13, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participa com Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos ao governo do Estado de São Paulo, de ato de campanha em Sorocaba. Antes do comício, o chefe do Executivo deve realizar uma motociata com apoiadores na cidade.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública. Ciro Gomes (PDT) realiza atos de campanha na Bahia. O candidato Luiz Felipe d’Ávila (Novo) cumpre agenda no Paraná. Soraya Thronicke do União Brasil passa o dia em São José do Rio Preto, onde concede entrevista e se encontra com lideranças políticas.

Confira a agenda completa fornecida pelos candidatos:

Jair Bolsonaro (PL)

Motociata. Participa de motorista no centro de Sorocaba (SP). Às 9h.

Comício. Realiza comício na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba (SP). As 10h30.

Ciro Gomes (PDT)

Comitê. Ciro participa de inauguração do Comitê do PDT em Irecê, Bahia. Às 10h.

Apae. Encontro com pessoas com deficiência na APAE, Salvador (BA). Às 15h30.

Ciro TV. Live em Salvador para a Ciro TV. Às 20h45.

Luiz Felipe d’Avila (Novo)

Paraná O candidato cumpre agenda no Paraná na “Caravana do Brasil que Dá Certo”. No roteiro de compromissos, d’Avila tem prevista uma caminhada no calçadão da XV de São José dos Pinhais, às 10h30. Ele visita a Associação Comercial e Industrial de São José dos Pinhais (Aciap), às 11h30. Depois, a agenda prevê visita, às 14h, ao Recanto da Esperança. Às 15h45, o compromisso é na GERAR, uma organização sem fins lucrativos destinada a desenvolver e implementar projetos de sustentabilidade social e ambiental. O candidato encerra o dia com encontro com a Maçonaria às 20h.

Soraya Thronicke (União Brasil)

Ribeirão Preto (SP). Encontro com o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, às 9h30.

Corpo a corpo. Caminhada e corpo a corpo com eleitores no Centro, Ribeirão Preto-SP. Às 10h.

Entrevista. Concede entrevista ao vivo ao Grupo de Comunicação Thathi Ribeirão, às 11h.

Projeto social Novo Mundo. Visita ao projeto social Novo Mundo, em São José do Rio Preto (SP). Às 14h30.

Parque Tecnológico. Visita ao Parque Tecnológico no Distrito do Parque, em São José do Rio Preto (SP). Às 15h30.

Entrevista. Concede entrevista ao jornal Diário da Região, em São José do Rio Preto (SP). Às 16h30.

Hospital de Base. Visita ao Hospital de Base (HB), em São José do Rio Preto (SP). Às 17h30.

Encontro com lideranças. Participa de encontro com lideranças políticas com a presença do governador de São Paulo e candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia (PSDB); do deputado federal e candidato a vice-governador na chapa de Garcia, Geninho Zuliani (União Brasil); e do candidato a deputado federal Marcelo Hercolin (União Brasil). Em São José do Rio Preto (SP), às 19h.